Николаевцев призвали сдать кровь для пострадавших от российских обстрелов

Николаевская станция переливания крови 4 октября ожидает носителей групп III(+), IV(+), II(-) и IV(-). Также требуются тромбоциты III(+).

Об этом сказано в сообщении станции.

«Эти группы сейчас наиболее нужны, но доноров с другими группами и резусами мы также обязательно примем. Надеемся на вашу помощь!» – объяснили медики.

Доноров ждут с 8:00 до 13:00.

По данным главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 557 граждан, пострадавших от атак оккупантов.