Чехи собрали $1,3 миллиона и купили для ВСУ танк – его назвали «Томаш»

Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для Вооруженных сил Украины танк – модернизированный T-72 Avanger.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Танку дали имя Томаш. Более 11 тысяч человек собрали 33 миллиона крон (более 1,3 миллиона долларов) по инициативе «Подарок для путина».