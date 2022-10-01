Чехи собрали $1,3 миллиона и купили для ВСУ танк – его назвали «Томаш»

Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для Вооруженных сил Украины танк – модернизированный T-72 Avanger.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
Танку дали имя Томаш. Более 11 тысяч человек собрали 33 миллиона крон (более 1,3 миллиона долларов) по инициативе «Подарок для путина».
«Чехия – это первая страна в мире, где люди собрали пожертвования на танк, чтобы отправить его против путина. Томаш идет на войну! 33 миллиона крон собрали 11 288 человек с сердцем. А что будет дальше? Боеприпасы! Боеприпасы для танков, ракетных установок, гаубиц и орудий. Боеприпасы!» – сообщили организаторы инициативы.