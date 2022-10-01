В случае применения россией атомного оружия, НАТО нанесет удар по армии и флоту рф, - экс-глава ЦРУ Петреус

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что в случае применения россией ядерного оружия США и их союзники по НАТО должны вывести из строя все конвенционные силы рф на поле боя в Украине и в Крыму.

Об этом сообщает «ЕП».

Петрус считает, что путин проигрывает, несмотря на «значительные», но «отчаянные» шаги в войне.

«Президент Зеленский и Украина мобилизовались гораздо лучше, чем россия. Украина набрала, обучила, оснастила, организовала и применила силы несравненно лучше, чем россия», - отметил он.

«Все может стать хуже для путина и для россии. И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя этого совсем не изменит», - сказал генерал.

По его словам, в ответ США и их союзники по НАТО могут "вывести из строя все российские обычные вооруженные силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя" в Украине, в Крыму, который россия аннексировала в 2014 году, и на кораблях в Черном море.

«Это не может остаться без ответа. Но это не будет развертыванием войны - не будет ядерного оружия за ядерное оружие. Никто не хочет войти в ядерную эскалацию. Но надо показать, что это не может быть принято никоим образом», - сказал Петреус.

Напомним, что ранее сенатор США заявил, что штаты будут рассматривать ядерный удар по Украине как нападение на НАТО.