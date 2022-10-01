Госдума единогласно одобрила аннексию четырех оккупированных украинских областей

Государственная дума единогласно ратифицировала «договор» о вхождении в состав россии так называемые «днр», «лнр», а также Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание «Москва24».

Все четыре законопроекта, внесенные в парламент президентом рф, были приняты депутатами единогласно.

Известно, что договор о «принятии» захваченных украинских территорий внес на ратификацию в госдуму владимир путин. Псевдореферендумы о вхождении в состав россии оккупированных территорий состоялись с 23 по 27 сентября.

Напомним, как 30 сентября путин подписал «договор» об аннексии оккупированных территорий Украины. В свою очередь, европейские страны осудили россию и поддержали Украину.