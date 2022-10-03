Нобелевскую премию по медицине получил шведский исследователь эволюции человека

Нобелевскую премию по медицине и физиологии в этом году присудили шведскому ученому Сванте Паабо за вклад в исследование геномов вымерших гоминид и эволюции человека.

Об этом сообщает «Бабель».

Благодаря своим исследованиям, Сванте Паабо основал новую научную дисциплину – палеогеномику. Его открытия создали уникальный ресурс, широко используемый научным сообществом для лучшего понимания эволюции и миграции человека.

Ученый был одним из первых, кто расшифровал геном неандертальца, а в 2010 году смог по фрагменту кости пальца возрастом 40 тысяч лет сделать вывод о существовании в древности денисовского человека – ранее неизвестного вида гоминид.