Верховный суд не смог уволить судью Львова, у которого нашли российское гражданство и незадекларированную квартиру в Москве

Богдан Львов остается главой Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, поскольку для увольнения его с должности не хватило голосов.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как известно, СБУ подтвердила, что председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина рф вместо паспорта, выданного ему в 1999 году. Также у него есть квартира на Ленинградском шоссе в Москве, не указанная в декларации. Сам Львов отвергает обвинения в наличии гражданства рф.

3 октября состоялось собрание судей Кассационного хозяйственного суда по вопросу досрочного увольнения судьи Львова. 21 судья проголосовал за увольнение, но 18 были против. Для увольнения его с должности необходимо было 22 голоса.