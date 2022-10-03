Два николаевских спасателей получили медали «За содействие Вооруженным силам Украины»

В Одессе 1 октября во время визита министров обороны Украины и Германии Алексея Резникова и Кристин Ламбрехт отметили военных, медиков и николаевских спасателей, волонтеров и представителей Николаевской областной военной администрации.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В частности, Виталий Кабанов, командир отделения 4 государственной пожарно-спасательной части и Константин Теленеску, командир отделения 22 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда получили медали «За содействие Вооруженным силам Украины».

Спасателей наградили за то, что они с начала полномасштабного вторжения помогают нашим защитникам одерживать победу на фронте.