«Это все на*балово»: Оккупант с женой рассказали как на самом деле прошел псевдореферендум

Захватчики во время фейкового референдума посчитали даже «голоса» украинцев, выехавших с оккупированной территории.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, на котором эту информацию со своей супругой обсуждал военнослужащий Псковской дивизии.

- Ты кстати знал, что сейчас же все проголосовали за то, чтобы быть в россии. Типа Херсонская область и так далее - это всена*балово! - Почему? - Там половина людей, короче, вообще не хотят, чтобы они были в россии. Но россия заставила: сказали, если нет - сваливайте отсюда. Там даже предлагали в Херсонской области купить «Ладу-гранту» или чет такое, чтобы они проголосовали за россию. А я такая «че бл*ть?». А я наивная думала, реально согласны все.

Захватчик в свою очередь поделился впечатлением о своем разговоре с местным населением оккупированной Донбасса: «Местные здесь говорили, что половины людей здесь нет – уже уехали. А их голоса все равно посчитаны».

Напомним, в ранее опубликованном перехвате жена российского оккупанта рассказала о случаях мобилизации 65-летних и мужчин, которые раньше не служили.