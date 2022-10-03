Гендиректор Запорожской АЭС освобожден из российского плена

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03.10.2022 18:34

Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты.

Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Я поддерживаю освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины. Я получил подтверждение, что Мурашов вернулся в свою семью», - написал Гросси.

Известно, что оккупанты задержали Мурашова 30 сентября по дороге от ЗАЭС до Энергодара. Сообщалось, что директора станции с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Напомним, как морпех из николаевской бригады Дианов рассказал об обороне «Азовстали» и ужасах плена.

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