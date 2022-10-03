Гендиректор Запорожской АЭС освобожден из российского плена

Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты.

Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Я поддерживаю освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины. Я получил подтверждение, что Мурашов вернулся в свою семью», - написал Гросси.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022

Известно, что оккупанты задержали Мурашова 30 сентября по дороге от ЗАЭС до Энергодара. Сообщалось, что директора станции с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

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