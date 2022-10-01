Оккупант рассказал про «бавовну» в Крыму, о которой «молчит путин» и мифический голод в Европе

Разговор матери с сыном, военнослужащим россии, рассказал про «наглость» украинских военных, мобилизацию и «бедную» Европу.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

- Че говоришь вообще п*здец там, да?

- Ну, в одной деревне хохлы не смогли продавить, сейчас через наше направление будут.

- До Херсона?

- Ну вот, в Херсоне они. Здесь за 7 км от нас, через нашу деревню.

- У вас хоть вооружение-то нормальное.

- Ну если считать БМП с Афгана, то да.

- За*бись вчера племянника Вовкиного подвозили. Он говорит: «Я, брат и отец - всех, говорит, под ружье» - всем повестка пришла.

- Правильно нах*р прохлаждаться.

- Алинка говорит: «Сейчас еще дома, говорит, а уже зассали нах*й».

- А вчера тоже на крыльце сидел, с Алиной разговаривал и над нами ракета пролетела хохляцкая «вжжж». А позавчера я шестерых положил с пулемета.

- Вам хоть засчитывается это куда-нибудь?

- Да них*ра, это ничего не засчитывается! Нам же считают, как добровольцам, а не контрактникам.

- Да вот, кстати на счет этого. Ты же и медкомиссию, и все проходил, и в учебке был - все. Вы, как контрактники считаетесь, по идее. Это, которые добровольцы здесь бл*, вот их как бл* быдло нах*й, в вагон посадили бл* и отправляли в Новосибирске. Вот это вот добровольцы.

- Не знаю, у нас вчера прикол был. Это даже приколом не назвать. Да наша разведка выехала работать, ну и по нашим отработали - трое 300-х.

- Своих же? Че-то хотела еще сказать, а! Ну короче, если сейчас Луганск и Донецк подпишут референдум и это будет состав россии, то это уже будет не просто спецоперация, а конкретная война.

- Ну да, поэтому мобилизация и ввели.

- Так они с*ки, они Крым обстреливают. Уже ближайшие области россии и путин молчит, нах*й.

- Там Европа п*здец страдает. У низ хлеб блин в 10 раз подорожал. Им запрещают свет везде включать, электроэнергии нет. У них-то жрать нечего. У них подсолнечное масло стоит сейчас как полавтомобиля, потому что оно в основном с россии шло. Самое интересное, бл*, на Украине война, а у нас здесь такой ценник бл* как будто у нас тут. Масло бл* подсолнечное, как будто мы на западе живем.

Напомним, что в ранее опубликованном перехвате жена российского оккупанта рассказала о случаях мобилизации 65-летних и мужчин, которые раньше не служили