Командиров «Азовстали» наградили званиями Героев Украины – среди них николаевец Сергей Волынский

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Стамбуле встретился с пятью командирами защитников «Азовстали», недавно освобожденными из российского плена.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Судя по фоторепортажу ОП, пятерых командиров «Азовстали» наградили званиями Герой Украины. Речь идет о командире полка «Азов» Денисе Прокопенко, его заместителе Святославе Паламаре, командире батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, старшем офицере «Азова» Олеге Хоменко и командире 12-й бригады Нацгвардии Украины Денисе Шлеге.

Напомним, что по условиям обмена после освобождения из плена пятеро командиров «Азовстали» на время российско-украинской войны будут находиться в Турции под защитой президента Реджепа Эрдогана.

Во время встречи командиры Азовстали передали руководству государства флаг Украины, на котором написали девизы своих подразделений. В частности, Волынский написал лозунг морской пехоты «Вірні завжди».

Справка:

Подполковнику Сергею Волынскому 30 лет, он является уроженцем Полтавы. После аннексии Крыма он вместе с другими морпехами не изменил присяге и вышел на материковую часть Украины. Его подразделение с 2014 года дислоцируется в Николаеве. С 2015 года он прошел путь от старшего лейтенанта до подполковника. Волынский участвовал в АТО/ООС, продолжил защищать Украину во время обороны Мариуполя, когда он на время стал командиром 36-й бригады, одним из руководителей гарнизона «Азовстали». Украинская редакция журнала Forbes включила Волынского в рейтинг «30 до 30: лицо будущего».