Командиры «Азовстали» впервые с февраля увиделись со своими семьями, прилетевшими в Стамбул

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак при содействии турецкой стороны организовал встречу командиров «Азовстали» с членами их семей в Стамбуле.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Напомним, что по условиям обмена, после освобождения из плена, пять командиров «Азовстали» на время российско-украинской войны будут находиться в Турции. Речь идет о командире полка «Азов» Денисе Прокопенко, его заместителе Святославе Паламаре, командире батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, старшем офицере «Азова» Олеге Хоменко и командире 12-й бригады Нацгвардии Украины Денисе Шлеге.

Воины смогли увидеть и обнять своих родных и близких впервые за многие месяцы. Ермак отметил, что за время пребывания военных в плену их семьям пришлось пережить чрезвычайно сложные испытания, и они справились с этим достойно.

– Ваши родные боролись за ваше освобождение с огромным рвением. Они так долго ждали вас, – сказал Ермак.

«Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться. Передала им привет и благодарность от Украины, от Президента и всех людей, за которых они воюют. Важный день. Главное, что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в российском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми», - написала первая леди Украины Елена Зеленская, которая тоже участвовала в организации визита.

Напомним, что командиров «Азовстали» наградили званиями Героев Украины.