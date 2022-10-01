«Николаевоблтеплоэнерго» будет обслуживать реконструированную современную котельную в Ингульском районе

В отопительном сезоне 2022-2023 гг. специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» будут обеспечивать функционирование котельной мощностью 4,5 МВт в Ингульском районе города, реконструированной из существующего теплового пункта нежилой застройки.

Об этом сообщает «Николаевоблтеплоэнерго».

Модернизация системы теплоснабжения стала возможной благодаря реализации проекта городских властей совместно с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), целью которой было улучшить качество предоставления услуг по теплоснабжению жителям Николаева, снизить выбросы СО2 и сократить потребление энергоресурсов.

Котельная обеспечивает теплом более 1000 потребителей.

- Для этого на объекте установлены два высокоэффективных водогрейных газовых котла «RЕХ 140», мощностью по 1400 кВт каждый, оборудованных конденсационными экономайзерами «BAX 88» и один твердотопливный на пеллетах – «Ретра-4М» мощностью 1500кВт. Режим работы котлоагрегатов подразумевает покрытие нагрузки 70% при работе на газовых и 30% при работе на твердом топливе. Оборудование котельной предназначено для работы в автоматическом режиме с постоянным обслуживанием. Важно, что предусмотрен контроль и сигнализация основных параметров работы, – комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Система теплоснабжения жилой застройки оборудована двумя сетевыми насосами с частотной регулировкой SPERONI-65-200С мощностью 15кВт.

Питательная вода будет проходить систему водоподготовки, в состав которой входит: комплектная автоматическая установка смягчения и химического обескисления воды, производительностью до 2 м3/ч, насосы подкормки марки «SPERONI», бак запаса подпиточной воды емкостью 5 м3.

Отвод продуктов сгорания от котлов предусмотрен через индивидуальные стальные двухстенные теплоизолированные дымовые трубы диаметром 400 мм.

Проектом внутреннего газоснабжения предусмотрено подключение газоиспользующего оборудования котельной – газовых модулированных горелок «Dreizler» (выполнение МONOblok) marathon М1001 ARZ 90 – 1674кВт, установленных на стальных котлах наддувного типа «RЕХ 140» итальянского производства.

Важно, что система автоматики котлов обеспечивает их регулировку, контроль основных параметров работы и отключение подачи газа при возникновении предаварийных ситуаций.