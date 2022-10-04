США и Южная Корея после запуска ракеты КДНР отработали высокоточные бомбовые удары

4 октября США и Южная Корея провели учения по нанесению высокоточных бомбовых ударов, это произошло практически сразу после запуска Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японии.

Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на южнокорейских военных.

По словам сеульских военных, южнокорейские и американские истребители провели учения по точным бомбардировкам в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела над Японией.

«С участием четырех истребителей F-15K ВВС Южной Кореи и четырех истребителей F-16 ВВС США южнокорейские F-15K выпустили две бомбы с боеприпасами прямой атаки (JDAM) по виртуальной цели на полигоне Джикдо, Западное море», – сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, имея в виду Желтое море.

Как отмечается, учения были направлены на демонстрацию способностей союзников наносить точечные удары по источнику провокаций.

Напомним, утром 4 октября Северная Корея впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над Японией, что вызвало сигнал тревоги и временную приостановку движения поездов на севере Японии.

Ракета, судя по всему, пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

В Токио заявили, что ее дальность достигла 4600 км – возможно, самое большое расстояние, пройденное во время северокорейского испытательного полета.