«Николаевводоканал» ликвидировал повреждение водопровода в «Сердце города», который повредила российская ракета

ГКП «Николаевводоканал» отремонтировал сети, которые обеспечивали водоснабжение в микрорайоны Соляные и Северный.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«Почти неделю, благодаря проклятым рашистам, жители микрорайонов Соляные и Северный жили без воды. В результате ракетных обстрелов был поврежден водопровод. Наши бригады, как только отремонтировали один участок, сразу вытекало из другого. Ребята почти каждый день работали до полуночи. В общей сложности произошло пять утечек на этой сети», - говорится в сообщении.

Рабочие предприятия заменили 32 метра разрушенной трубы на новую полиэтиленовую. Установили один хомут и две муфты диаметром 500 мм.

«Ремонт наши ребята производили с помощью двух разных экскаваторов, трактора Т-150, автомобиля ЗиЛ. Лишь в один час эта техника съедает от 10 до 30 литров топлива. Таким образом, нашему предприятию пришлось потратить только на новые материалы более 348 тысяч гривен, чтобы все починить. Это еще не посчитали, сколько потратили горючего и не получили счет от подрядной организации, специалисты которой тоже помогали работать», - сообщили на «Николаевводоканале».

Также на предприятии напомнили, что просят горожан по возможности поддерживать их финансово и не забывать платить за потребленные услуги.