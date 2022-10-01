Япония высылает российского дипломата

Япония решила выслать из страны высокопоставленного российского дипломата после решения россии на прошлой неделе выслать японского консула во владивостоке.

Об этом пишут «Крым.Реалии».

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси 4 октября заявил, что российский консул в северном городе Саппоро будет выслан в рамках ответа на действия россии.

В издании напомнили, что ФСБ России в сентябре задержала консула Японии во владивостоке Мотоки Тацунори. Ведомство утверждает, что дипломат получал сведения ограниченного распространения.

Японский МИД заявил, что дипломат не предпринимал никаких противоправных действий. Токио назвал решение о высылке японского дипломата «крайне печальным и совершенно неприемлемым», а также потребовал от москвы извинений.