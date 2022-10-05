Легендарный суперкар Lamborghini 20 лет простоял без движения в старом гараже

Во французской глубинке неожиданно обнаружен знаменитый суперкар Lamborghini Miura 1969 года. Редкий коллекционный автомобиль простоял в гараже последние 20 лет.

Ему посвятили видео на Youtube-канале Artcurial, пишет Фокус.

Примечательно, что Lamborghini Miura не брошен — он владеет заботящимся о нем владельцем. Он купил суперкар еще в 1975 году, однако в последние годы здоровье и преклонный возраст не позволяют ему ездить на скоростном автомобиле.

Автомобиль отлично сохранился и представляет собой капсулу времени с небольшим пробегом и родной краской. Lamborghini Miura полностью оригинальный и не нуждается в ремонте.

Теперь владелец считает, что пора продать суперкар Lamborghini. Автомобили выставили на аукцион и планируют получить за него от 1 до 1,4 миллиона евро.

Купе Lamborghini Miura сейчас очень ценится коллекционерами, ведь модель считается основателем класса суперкаров. Именно благодаря ей молодая итальянская компания прославилась на весь мир и смогла бросить вызов Ferrari. В общей сложности в 1966-1971 годах собрано 764 Miura и среди их владельцев были Фрэнк Синатра и шах Ирана.

Именно этот автомобиль относится к самой массовой модификации P400 S, выпущенной тиражом в 338 единиц. Среднемоторная модель оснащена 4,0-литровым V12 мощностью 370 л. Она разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды, а ее максимальная скорость составляет 282 км/ч.