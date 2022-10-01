Сенкевич сообщил, что Николаевский хлебозавод зарегистрировали в программе ООН – теперь он может участвовать в тендере

Николаевский хлебозавод №1 зарегистрирован в продовольственной программе ООН и может принимать участие в следующем тендере.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, завод зарегистрировали в программе и дальше дело за его руководством.

— Провел несколько встреч с представителями ООН, а вы знаете, что наш завод проиграл тендер, его выиграла другая компания. К сожалению, этот тендер отменить или каким-либо образом изменить невозможно, но мы пришли к соглашению, что представители Организации объединенных наций, которые сегодня занимаются этой программой вместе с нами, помогут нашему заводу зарегистрироваться на платформе ООН, и помогут сделать все то, чтобы наш завод принял участие в этом тендере, - сказал городской голова.

Также он отметил, что ранее завод не был зарегистрирован, а участвовал как субподрядная организация.

— Ну а дальше все будет зависеть от него, от руководителя, от их цены. Уверен, что они все это сделают. На самом деле, такая ситуация произошла потому что наш завод не был зарегистрирован сам в этой программе, фактически они были как субподрядчик, поэтому не смогли принять участие и дать цену со всеми, как говорят, субподрядными. Надеюсь, что в ближайшее время у них будет проходить новый тендер, а также тендер на организацию, приготовление и подвоз хлеба в освобожденные районы Херсонской области. Надеюсь, завод сделает все, что может, ООН поможет и наш завод будет иметь работу, а николаевцы – николаевский хлеб, - добавил Сенкевич.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич направил письмо на имя руководства Организации объединенных наций с просьбой обращать внимание на местные предприятия, проводя тендеры на поставки продуктов.