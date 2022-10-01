Суперяхта путина Graceful из-за санкций теперь называется Kosatka

Название 82-метровой суперъяхты Graceful, в отношении которой США ввели санкции из-за связи с президентом рф владимиром путиным, сменили на «Косатка» (Kosatka).

Как пишет Forbes, яхта сейчас находится в движении.

Graceful, которая стоит $119 млн, была замечена у берегов Эстонии уже под новым именем — «Косатка» (Kosatka). До этого яхта находилась в Калининграде, куда прибыла из Германии семь месяцев назад. Когда яхта покинула Калининград, неизвестно.

Снимок яхты сделал 25 сентября фотограф TheYachtPhoto.com Карл Гролл. Управляющий директор TheYachtPhoto.com Питер Сейферт, сравнив фотографии Graceful и Kosatka, подтвердил совпадение.

Яхта шла на север по Балтийскому морю западнее эстонского острова Сааремаа, возможно, по направлению к Санкт-Петербургу. На снимках видно, что ее сопровождает судно российской береговой охраны.

США в июне ввели санкции в отношении четырех яхт, предположительно связанных с российским президентом путиным. Это Graceful, ставшая Kosatka, а также Olympia, стоимостью $22 млн, Shellest ($18 млн) и Nega ($17 млн). Также путина связывают с суперъяхтой «Шахерезада», стоимостью $507 млн.

В апреле австралийское издание The Market Herald опубликовало фотографии внутреннего убранства Graceful, ставшей Kosatka. На снимках видна аквадискотека — танцпол, который может опускаться и превращаться в бассейн.

На 82-метровой яхте Graceful есть апартаменты владельца на двух этажах, две VIP-каюты и три комфортабельные гостевые каюты. Также на ней оборудована вертолетная площадка. Ванные комнаты отделаны белым мрамором.