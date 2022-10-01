«Масштаб человека в этом молчании и в этих глазах»: спикер главы ОП о встрече с Героем Украины николаевским морпехом «Волыной»

Представитель председателя ОП Дарья Заровна поделилась своими ощущениями после встречи с освобожденными из российского плена командирами «Азовстали ». В частности, она рассказала о том, каким увидела командира батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского.

О встрече уволенных украинских военных с семьями, Заривна написала в своем телеграмм-канале.

«Мне так сложно написать этот пост. Я откладываю его два дня подряд. Слова рассыпаются, убегают от меня как непослушные цыплята. То же было после Бучи. Слова кажутся мне слабыми, недостаточными, неглубокими, несущественными. Мы везли в бусике наших ребят на встречу с семьями, говорили обо всем на свете, и они спрашивают: «А какой у тебя телеграмм канал? Потому что мы подпишемся. Будем читать»: Ну и вот как теперь что-нибудь писать в своем телеграмм канале? Когда + 5 таких подписчиков », – написала она.

Также она поблагодарила за участие в обмене главу ОП Андрея Ермака, отметив, что для него вопрос свободы командиров «Азовстали » стал личным.

«Я скажу коротко. Первый. Я благодарю шефа Андрея Ермака за то, какую роль он лично сыграл в этих обменах. Он рубился за каждого человека в списке, был в эти дни жестким и безапелляционным, и я изучила его за эти три года достаточно – когда он таков, ему небезразлично. Это уже личное, он уволит каждого. Он не дать слабину ни по одному пункту. Он будет контролировать каждый пустяк и будет стоять до конца. То, как он боролся за каждого, я запомню навсегда», – написала она.

Отдельно она обратила внимание на то, что увидела при встрече с Сергеем Волынским.

«Второе. Глаза Волыны. Он был в Оленовке. Я видела его глаза. Я видела как он молчал, чтобы не доставлять проблем тем, кто остается в плену. Все достоинство, глубина, боль, страдание, честность, масштаб человека были в этом молчании и в этих глазах. Я не знаю, есть ли в жизни что-то честнее этих глаз. Жить дальше можно только рубясь каждый день за нашу судьбу, правду, веру, любовь. Весь смысл жизни, работы, нашей с вами выдержки и веры – в этих глазах. Весь смысл жизни и работы там. В том, что мы увидели. Мы не можем отступить. Мы должны фигачить вместе. Мы должны победить. И мы победим. Без боя не бывает славы», - написала Заривна .

Справка:

Подполковнику Сергею Волынскому 30 лет, он является уроженцем Полтавы. После аннексии Крыма он вместе с другими морпехами не изменил присяге и вышел на материковую часть Украины. Его подразделение с 2014 года дислоцируется в Николаеве. С 2015 года прошел путь от старшего лейтенанта до подполковника. Волынский участвовал в АТО/ООС, продолжил защищать Украину во время обороны Мариуполя, когда он на время стал командиром 36-й бригады, одним из руководителей гарнизона «Азовстали». Украинская редакция журнала Forbes включила Волынского в рейтинг «30 до 30: лицо будущего». Герой Украины.