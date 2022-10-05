В Украине создали новый госорган - Национальное военное мемориальное кладбище

Кабинет министров Украины принял решение о создании нового государственного учреждения – Национальное военное мемориальное кладбище.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Архитектурный комплекс будет включать в себя собственное военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.

В двухмесячный срок Министерство ветеранов должно обеспечить деятельность вновь созданного учреждения. Строительство, содержание и охрана территории кладбища будут за счет госбюджета. Также за государственные средства будут покрываться расходы на погребение.

На сайте Правительства отметили, что соответствующее постановление Правительство приняло во исполнение Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о Национальном военном мемориальном кладбище» (№2292-ІХ), который был разработан Минветеранов и принят Парламентом в мае этого года.

Согласно Закону именно Министерство по делам ветеранов Украины является заказчиком строительства Национального военного мемориального кладбища.

Как пояснила Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, в тревоге данного постановления обусловлено необходимостью создания надлежащих условий для организации захоронений, увековечения и чествования памяти на Национальном военном мемориальном кладбище погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины. А также строительство, содержание в надлежащем состоянии и охрана кладбища.

Так, в текущем году численность работников нового государственного учреждения будет составлять 20 человек из запланированной общей численности 177 работников. А в проекте госбюджета на 2023 год на строительство и содержание Национального военного мемориального кладбища предусмотрено около 65 миллионов гривен.

Создание Национального военного мемориального кладбища заложит основу практической реализации государственной политики достойного чествования погибших Защитников и Защитниц Украины. Фактически это начало основ культуры памяти независимого Украинского Государства о павших Воинах. Мы должны достойно чествовать наших Героев, павших за Украину, ее суверенитет и территориальную целостность » , – подчеркнула Юлия Лапутина.

Справка:

Национальное военное мемориальное кладбище – это расположенный на специально отведенном земельном участке объемно-пространственный объект, включающий военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечивали исполнение служебных обязанностей и присяги верность народа Украины.