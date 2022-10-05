В Болгарии нашли римский холодильник I века

В крепости, расположенной в северной Болгарии вдоль реки Дунай, где римские оккупанты установили и защищали территориальную границу 2000 лет назад, археологи обнаружили древний холодильник.

Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

Группа археологов под руководством профессора Петра Дичека из Исследовательского центра древностей Юго-Восточной Европы Варшавского университета обнаружила коробчатый контейнер из толстых красных керамических пластин. Археологи смогли идентифицировать этот сооруженный объект как древнюю версию холодильника или холодильника, который тогда, как и сейчас, использовался для хранения скоропортящихся продуктов.

Римский холодильник был найден внутри военной казармы. Это встроенный элемент, установленный в нише в каменном полу здания под землей, то есть его можно было открыть только сверху. Такой дизайн гарантировал, что он будет достаточно хорошо изолирован холодным камнем, окружающим его с трех сторон.

В холодильнике были обнаружены обломки керамических сосудов и несколько обожженных фрагментов костей, вероятно, остатки приготовленной пищи. Ученые также обнаружили чашу с древесным углем, который, по их мнению, использовался для отпугивания насекомых.

Крепость Новая была построена в первом веке нашей эры. По всей вероятности, ящик для хранения продуктов был установлен в то время как природный элемент в полностью оборудованном здании армейской казармы.