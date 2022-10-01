Гендиректор ЗАЭС Мурашов больше не будет работать на занимаемой должности, – МАГАТЭ

Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов, ранее похищенный россиянами, больше не будет работать на ЗАЭС.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

«Господин Мурашов сейчас находится со своей семьей и не будет продолжать работу на ЗАЭС. Пока неясно, кто его заменит», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на этой неделе МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится в Киев, а затем в Москву для продолжения консультаций по «скорейшему согласованию и внедрению охранной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС».

Как известно, россияне похитили Игоря Мурашова 1 октября. Сообщалось, что его местонахождение неизвестно. 3 октября его отпустили.