Московские власти обеспокоены наступлением на Луганскую область - Вооруженные Силы Украины продолжают движение в направлении Сватово.

Об этом сообщается в сводке разведки Великобритании.

По данным разведки, Украина продолжает добиваться успехов в наступлении на северо-восточном и южном фронтах — в Харьковской области ВСУ освободили значительные территории к востоку от реки Оскол.

Разведчики уточняют, что Силы обороны Украины продвинулись за реку до 20 км в полосу обороны россии в сторону важного узла снабжения оккупантов – города Сватово Луганской области.

«Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово – Кременная (Луганской области, - ред.) из большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению своих подразделений на востоке», – сказано в сводке.

В политическом плане российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которую, как заявила Россия, официально аннексировала.

Напомним, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что «возле оккупированного Сватового произошел «хлопок», буряты разлетелись».