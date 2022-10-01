Младшие командиры ВСУ проходят подготовку базового уровня в Великобритании

На территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начата подготовка базового уровня младших командиров Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Данный курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных сил Украины. Он предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами по привлечению иностранных образцов вооружения и военной техники.

«После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск. Этот курс расширил существующую программу учений на территории Соединенного Королевства, которая ранее предусматривала только базовую общевоенную подготовку наших армейцев», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что около 5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку в Великобритании.