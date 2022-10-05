В Финляндии был демонтирован последний в стране памятник Ленину

Бюст Ленина убрали из центра финского города Котка. Это последний памятник Ленину, который оставался в стране.

Об этом со ссылкой на издание Yle сообщает Верховная Рада Украины.

Памятник был передан в музей Кюменлааксо. Руководство музея рассматривает возможность в будущем демонстрировать скульптуру на выставках, но для этих планов могут уйти годы.

Бюст Ленина создал эстонский художник Матти Варик. Памятник в 1979 году Котке подарили власти города Таллин.

Напомним, ранее в эстонской Нарве был демонтирован памятник советскому танку. А в Риге демонтировали памятник «Освободителям советской Латвии».