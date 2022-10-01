Команда журналиста Золкина продолжает платить бойцам ВСУ за взятых в плен российских оккупантов

По программе журналиста Владимира Золкина фонд обмена военнопленными продолжает пополнятся.

Об этом Золкин сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинских защитников, оккупант добровольно сложил оружие во время зачистки. Первую ночь в украинском плену, российский военный провел в сухом помещении с охраной. Оккупанту дали еду, воду и сигареты, а также сделали импровизированную кровать из матраца и стульев. Сам военный подтвердил, что к нему не применяли физическое насилие.

За этого военнопленного, украинские защитники получили 400 долларов. Средства, по их словам, будут потрачены на ремонт техники.

- Вы за своего мертвого родственника получаете 5 тысяч рублей, а мы за живого 400 долларов, - добавил украинский военный.

- Спасибо, что ты сохранил мне жизнь, я тебе искренне говорю. И хочу тебе сказать прощай, я больше никогда сюда не вернусь и всем остальным буду доносить, чтобы не делали таких веще и не ездили сюда. Либо ездили, но уже с миром гостить. Еще раз хочу сказать тебе спасибо. - Пожалуйста. Приезжай в отпуск, детей привезешь.

- Если выживу - обязательно привезу.

- Выживешь, с тобой все будет хорошо.

Также на видео показали еще двоих пленных российских оккупантов-контрактников. На уточняющий вопрос журналиста пришли ли они убивать украинцев за деньги, оккупанты ответили, что «надеялись, что до этого не дойдет».