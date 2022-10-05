Уже 11 стран НАТО поддержали членство Украины в Альянсе

Официальная заявка Украины на вступление в НАТО уже находится в Штаб-квартире Альянса в Брюсселе, ее поддерживают 11 стран.

Об этом сообщил руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Вступление Украины в Североатлантический Альянс публично поддержали 11 стран, среди которых:

- Канада.

- Польша.

- Словакия.

- Чехия.

- Румыния.

- Литва.

- Эстония.

- Латвия.

- Хорватия.

- Черногория.

- Северная Македония.

Арахамия добавил, что в начале марта Президент Зеленский сказал приближенным политикам, что Украина станет членами НАТО и ЕС до конца войны. Однако на тот момент, по его словам, это было сложно представить, потому что до войны на неформальных встречах западные послы говорили, что не хотят ссорится с россией из-за планов Украины.

«Собираем дальше голоса по всей стране. Мы обязательно достигнем своего. Даже если наши цели кажутся кому-то нереальными или слишком амбициозными. Мир изменился. Это мы его изменили. И в этом мире наша страна займет достойное место», - добавил он.

Напомним, 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль подписали заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО. 4 октября Столтенберг официально получил заявку Украины на вступление в Альянс.