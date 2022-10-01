С октября субсидии будут выплачиваться Пенсионным фондом – в Николаевской ОВА объяснили, что это дает

С 1 октября за субсидии и льготы отвечает Пенсионный фонд Украины, теперь выплаты можно получать экстерриториально.

Об этом сообщили во время совместного брифинга директора департамента социальной защиты населения Николаевской ОВ Оксаны Ельчиевой и начальницы главного управления Пенсионного Фонда Украины в Николаевской области Елены Сычуговой.

Постановление дает возможность получить субсидию экстерриториально, не привязываясь к определенной территории.

— Это очень важно в условиях военного времени, для людей, которые эвакуировались с оккупированных территорий, и на сегодня это дает возможность обеспечить всех тех, кто получает субсидию в полном объеме, - сказала Эльчиева.

Те же, кто получал субсидию в отопительный период, не должны приходить в пенсионный фонд. Управление социальной защиты населения продолжит выплачивать субсидию до 1 декабря, а с 1 декабря этим займется уже пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики планирует изменить механизм назначения субсидий и льгот в условиях войны.