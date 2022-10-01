Страны ЕС утвердили новый пакет санкций против рф в ответ на «референдумы» и аннексию

Страны Европейского Союза достигли согласия по восьмому пакету санкций против россии.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

«Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем ни фиктивные путинские референдумы, ни какую-либо аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить», – написала она.

Постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс в свою очередь сообщил, что восьмой пакет санкций ЕС против россии предусматривает ограничение цен на нефть, а также новые запреты на импорт и экспорт.

«Восьмой пакет санкций против россии только что одобрен в Комитете постоянных представителей. Предусматривает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, деревья, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму 7 млрд евро, запрет на различные услуги, 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, фиктивные референдумы и пропаганду», – написал Пранцкявичюс в Twitter.

Напомним, как 30 сентября путин подписал «договор» об аннексии оккупированных территорий Украины. Это повлекло за собой осуждение россии и поддержку Украины от европейских лидеров.