Президент «Энергоатома» возложил на себя обязанности гендиректора Запорожской АЭС

Президент государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС.

Об этом Котин заявил в среду, 5 октября, в видеообращении.

- Мною принято решение взять на себя исполнение обязанностей гендиректора Запорожской АЭС. Администрирование станции перенесено в Киев начиная с момента похищения оккупантами генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Все дальнейшие решения о работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК «Энергоатом», — заявил он.

Также он сообщил, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по-прежнему решаться техническим персоналом АЭС по согласованию с центральным офисом компании.

- А именно исполняющим обязанности главного инженера Юрием Черничуком под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента — технического директора НАЭК «Энергоатом» Юрия Шейко, — добавил Котин.

Как известно, россияне похитили Игоря Мурашова 1 октября. 3 октября его отпустили.

После чего в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов больше не будет занимать должность гендиректора ЗАЭС.