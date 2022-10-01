Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия по химии за 2022 год присуждена за разработку клик-химии и биоортогональную химию, которые, в частности, помогают лечить рак. Ее разделили Кэролин Бертоцци (США), Мортен Мелдал (Дания) и Барри Шарплесс (США).

Об этом сообщает «Обозреватель».

Лауреаты разделят между собой 900 тысяч долларов награды. По определению Нобелевского комитета отмеченные открытия значительно упростили сложные химические процессы для ученых.

«Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу функциональной формы химии – клик-химии, где молекулярные строительные блоки быстро и эффективно сочетаются друг с другом. Кэролин Бертоцци вывела клик-химию на новый уровень и начала использовать ее в живых организмах», - сообщили в Нобелевском комитете.

Инструменты, разработанные лауреатами, помогают воспроизводить природные молекулы с лечебными свойствами. Барри Шарплес, получивший уже вторую Нобелевскую премию по химии (первую – в 2001 году), разработал концепцию клик-химии, где реакции протекают быстро и исключают нежелательные побочные продукты. Сцепление веществ происходит как в кубиках конструктора, которые соединяются с характерным щелчком. Отсюда и название клик-химия, от английского click – щелчок.

После этого Шарплес и Мелдал независимо друг от друга разработали реакцию, используемую при разработке фармпрепаратов. В свою очередь Кэролин Бертоцци разработала клик-реакции, работающие внутри живых организмов. Ее биоортогональные реакции протекают без нарушения нормальной химии клеток. Их используют для изучения клеток и отслеживания биологических процессов. Используя биоортогональные реакции, ученые улучшили нацеливание лекарства на раковые опухоли – сейчас этот метод проходит стадию клинических испытаний.