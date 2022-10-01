«За 40 минут 237 прилетов»: Оккупант рассказал про поражения армии на Херсонском и Харьковском направлениях

Украинская разведка опубликовала серию разговоров российского оккупанта с родственниками. В частности, они обсудили контрнаступление и обстрелы ВСУ на Херсонском направлении, провал армии рф на Харьковщине и обстрел Белгородской области.

Об этом сообщает ГУР.

В середине сентября, в разговоре с братом оккупант рассказывает про наступление ВСУ на Херсонском направлении и масштабные обстрелы со стороны украинских войск.

- Вчера 237 снарядов прилетело за 40 минут. Со всего подряд. Начиная с танков, заканчивая Himars.

- П*зде, что творится?! Наших бл*т клочат п*зда каждый день. Вот сейчас за старшиной поехали - вообще обезглавили его. Все короче, Изюм сдали нах*й, вышли нах*й. Хохлы все отбили нах*й, нас в окружение пытаются взять.

- Х*й знает, слышал сейчас мобилизация готовится. Сейчас скорей всего будет. Вас в пытаются в окружение взять?

- Ага.

- ну так бл*т валите оттуда. Или че? тут будете стоять?

- Ну стоим е*т как мы свалим нах*й. Дорога пока не отрезана на Каховку. Там бл*ть наших дох*я завезли войск. Вчера наступление опять было 2 раза этих п*дорасов. Обошлось все нах*й. Я говорю, как мыши сидели в том подвале.

- Вали, я тебе говорю.

- Стоим возле подвала просто. А танчик работал - не слышно них*я. Мы как бы подальше. Как у*бет мина в 10-ти метрах от нас. И мы впятером стоим, за*бись - забор железный такой плотный был. Перед ним как уеб*ло - забор снесло, забор к нам откинуло. Еб*ть, в ушах звенит, в глазах все слитно нах*й.

Оккупант Руслан Касумов. Брат оккупанта Муарат Касумов Жена оккупанта Катерина Касумова.

На следующий день оккупант говорил со соей женой. Он рассказал про неравные арт-дуэли между ВСУ и армией рф, сдачу позиций Харковской области и частичный обстрел Белгородской области, про которую жена слышала впервые.

- В смысле они (снаряды, - ПН) к вам прилетают и взрываются? Или просто остаются?

- Куда остаются? Взрываются, конечно! И артподготовка у них была перед наступлением.

- В смысле? Это они только подготавливались, это еще не наступление было?

- Сначала артиллерия отрабатывает. А потом..

- Типа очищает, а потом они наступают?

- Нуу

- И что, отбили, да?

- По нашей деревне 237 прилетов. А наши в ответку - только пять раз стрельнули.

- По телику показывали, да. Ну Тимка читал новости, говорит, что там у папы типа все мониторит.

- До сих пор в по деревне (стреляют, - ПН). Все там в Харьковской области сдали же этим. П*дорасы все наши, западники. То, что восточный круг отбил там - Изюм завоевал, все нах*й. Эти отошли нах*й. Все сдали, вплоть до Белгородской области. Сейчас Белгородскую область х*ячат.

- В смысле россию уже хер*чат?

- До границы дошли, полностью Харьковскую область. Там наши вышли, там западный округ, который стоял, который нас поменял. Нас сюда перекинули, туда западники зашли.

- И что они ушли?

- Все позиции сдали. Поотходили. Наступление началось и все! Они не сдержали его.

- Ни*ера себе. А Белгородская область, это ж уже россия, да?

- Да, граничит с Украиной.

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