Обменять и восстановить водительское удостоверение снова можно онлайн

Водительское удостоверение можно снова обменять онлайн в Электронном кабинете водителя.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

С помощью смартфона можно заказать услугу и получить удостоверение в любом удобном сервисном центре МВД или через национального оператора почтовой связи.

- Ежедневно в 142 действующих сервисных центра МВД обращаются около 2 тысяч клиентов для обмена водительского удостоверения. И уже сегодня такую операцию можно заказать онлайн. Следовательно, забрать готовый документ можно будет либо в удобном для себя сервисном центре МВД, либо в ближайшем отделении Укрпочты, или даже заказать доставку курьером Укрпочты домой, — отметил на презентации восстановления онлайн услуги начальник ГСЦ МВД Николай Рудык.

Продолжительность предоставления услуги – до 10 дней. Важно, что как только вы оформите заявку на обмен или восстановление водительского удостоверения, ваше старое удостоверение исчезнет из Электронного кабинета водителя и приложения Действие и появится после личного получения документа.

Стоимость услуги - 254 гривен за бланк удостоверения и 26 гривен за админуслугу, 294 гривны - логистические расходы.