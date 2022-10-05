Волонтерский штаб «МрійДій» рассказал про свои достижения в сентябре и помощь николаевцам

Волонтерская организация «МрійДій» рассказала о своей деятельности и достижениях за сентябрь.

Об этом говорится в сообщении волонтеров.

«Мы давно поняли, что перед Украиной стоит задача пробежать не спринт, а марафон, и мы, волонтеры, должны быть надежной группой поддержки. Шаг за шагом, уже более 7 месяцев, волонтерский штаб «МрійДій» смягчает последствия войны, помогая украинцам. Мы невероятно благодарны всем, кто помогает нам: меценатам, партнерам и просто неравнодушным людям, которые каждый день донатят нам на крауде. Вы вносите вклад в будущее Украины. Смотрите видео и узнайте о результатах «МрійДій» в сентябре», - рассказали волонтеры.