Директор Института демографии назвала приблизительное количество населения Украины

С 1994 года количество населения в Украине ежегодно сокращалось и сейчас в стране проживает около 34-35 миллионов человек.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, пишет «Укринформ».

– Депопуляция в Украине началась в 1991 году. Здесь нет никакого отношения к распаду СССР и формированию независимого Украинского государства, это просто совпадение. Два года мы держались за счет огромного притока мигрантов из бывшего СССР, преимущественно из среднеазиатских республик, потому что там была сложная ситуация. Когда истек этот резерв, с 1994 года численность населения в Украине ежегодно сокращалась, - сказала Либанова.

Она отметила, что это не только украинская проблема, но проблема Европы и мира. По ее мнению, через несколько лет население Китая тоже начнет сокращаться. По ее оценкам, сейчас в Украине проживает 34-35 миллионов человек. Но она подчеркнула, что это ориентировочная оценка, потому что никаких статистических данных на этот счет нет.