За границей находятся почти 3 миллиона украинцев трудоспособного возраста

С началом большой войны в Украине из 7,7 миллиона внутренне перемещенных лиц 5 миллионов потеряли рабочие места, за пределы Украины выехали почти 3 миллиона граждан трудоспособного возраста.

Об этом сообщила заместительница министра экономики Татьяна Бережная, передает «Экономическая правда».

- Подавляющее большинство украинцев, выехавших за пределы Украины, – это женщины, дети и лица от 60 лет. По оценкам ILO (Международная организация труда), 2,75 миллиона уехавших находятся в трудоспособном возрасте, - отметила чиновница.

Две трети таких украинцев имеют высшее образование, а почти половина (49%) была занята в высококвалифицированных профессиях.

По данным системы мониторинга численности населения, опирающейся на данные мобильных операторов, ежедневно количество находившихся за пределами Украины составляло около 3 миллионов в течение апреля-сентября 2022 года. Этот показатель достиг 3,2 миллиона человек 25 сентября. Согласно данным, 42% находящихся за пределами Украины составляли работающие лица, 17% - неработающие, 8% - студенты, 23% - пенсионеры, 10% - не удалось определить. Также за рубежом находятся лица такого возраста: