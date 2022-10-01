«Тут наш дім, це наша земля, тож і стоятимемо до самої перемоги», - вогнеборці Галицинівської пожежної охорони

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала матеріал про вогнеборців Галицинівського загону місцевої пожежної охорони, які гасять пожежі, викликані ворожими обстрілами. Нагадаємо, що голова Галицинівської пожежної охорони стала лауреатом акції «Герой-рятувальник року».

До початку війни Галицинівський загін місцевої пожежної охорони (ГЗМПО) був один зі звичайних МПО, яких сьогодні в Миколаївській області - 20. Як і інші, вони виїжджали на ліквідацію пожеж, допомагали підрозділам ДСНС боротися з вогняною стихією, особливо у віддаленій сільській місцевості.

Але з початку повномасштабного вторгнення росії для вогнеборців все суттєво змінилося. Знаходячись на “передовій”, в одному з найближчих населених пунктів до лінії зіткнення, вогнеборці ГЗМПО опановували нові навички з гасіння пожеж, пов'язаних із влучанням боєприпасів та уламків від них, працювати та жити під ворожими обстрілами, рятувати людей та їх матеріальні надбання в надскладних умовах.

- 23 лютого було звичайне чергування. Варта знаходилася на посту та в повній готовності виїхати для виконання завдань за призначенням. А вранці 24 ворог завдав перших ракетних ударів. Всі зрозуміли, що почалась війна. Ми зібрались всім колективом. Звісно, спочатку страх, паніка, запитання, що буде далі. Ми швидко опанували себе, зрозумівши, що зараз важливіше мати холодну голову та чітку готовність допомагати людям, - згадує Ірина Грачова, начальниця Галицинівського загону місцевої пожежної охорони.

Сьогодні в Загоні працює 22 співробітники, серед яких переважно чоловіки. Анжеліка Куровська, до війни займалась профілактикою пожеж, проводила інформаційні заходи із дорослими та малечею, навчала правилам безпеки, розповідала, як поводити себе у разі виникнення позаштатної ситуації.

А сьогодні вона - інспектор з профілактичної роботи і не цурається жодної роботи, адже під час гасіння пожеж, пов'язаних із веденням бойових дій, будь-яка допомога цінна.

- З початку повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що немає меж людським ресурсам. Те, що я б не змогла зробити у мирному житті, зараз виконується з легкістю та майже “на автоматі”. Я можу бути підствольщиком, можу допомогти хлопцям перенести спецоснащення до зони проведення робіт по ліквідації пожежі чи надзвичайної події. Я сьогодні зібрана та набагато сильніша і фізично, і психологічно, - розповідає Анжеліка.

Щодня її оточують мужні, сильні та сміливі чоловіки, які завжди готові допомогти та захистити. Анатолій Мачула - начальник варти, Андрій Дмитрієв, Андрій Кругліков - пожежні, Ігор Подік, Євген Журавльов, Сергій Андрієвський - водії пожежних автомобілів та інші. З початку війни весь колектив став єдиною родиною, тими, хто захищає та боронить найближчі до лінії фронту населені пункти від вогняного лиха, надійними помічниками та друзями усього колективу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.