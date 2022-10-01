В Николаеве работают над тем, чтоб подать более качественную воду в систему отопления: «В октябре закончить работу реально»

В Николаеве хотят подать в систему отопления более качественную техническую воду, чтоб избежать аварий.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской ОВА Валентин Гайдаржи в эфире программы на НИС-ТВ.

Гайдаржи отметил, то сложнее всего запустить отопление в Николаеве.

— Две основные причины – это отсутствие централизованного питьевого водоснабжения и подачи воды в систему того качества, которое позволит в дальнейшем не разрушать систему не только водоснабжения, но и теплоснабжения, - сказал замглавы ОВА.

На сегодняшний день ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просверлило 25 скважин, в планах еще 21 скважина, в том числе 10 на территории Центрального теплового пункта, который получает теплоноситель от ТЭЦ.

— Если будет некачественная вода в трубопроводах, в сетях Николаевской ТЭЦ, есть сети ОКП, которые являются транзитными и внутридомовые сети. Общая задача состоит в том, чтобы в системе отопления была вода, которая не разрушает сети отопления, - отметил Валентин Гайдаржи.

На то, чтоб подать более качественную воду, выделяются деньги из городского бюджета, также помогают «доноры» и подрядные организации.

— В принципе, по графику подачи воды, которая позволит пройти отопительный сезон, по качеству, мы не говорим, что это уровень питьевой, это техническая вода с минимумом солей в составе, которая не будет разрушать систему отопления. Над этим работают все и, я думаю, что в октябре закончить работу реально, - отметил замглавы.

Также он сообщил, что в воду, которую подадут в трубы отопления, добавят краситель – это нужно для того, чтобы быстро определить, откуда произойдет утечка.

Напомним, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что регион на 97% готов к отопительному сезону. Однако он отмечает, что существуют две существенные угрозы – постоянные обстрелы и качество воды.