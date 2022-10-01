Северная Корея выпустила в сторону Японии еще две баллистические ракеты

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону своих восточных вод, в направлении Японии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и правительство Японии

Запуск ракеты уже шестой за последние 12 дней и состоялся примерно через час после того, как Северная Корея осудила Соединенные Штаты Америки за обсуждение в Совете Безопасности ООН «справедливых мер противодействия Корейской народной армии на совместные учения Южной Кореи и США».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что «этого совершенно нельзя терпеть».

Японский министр обороны Ясуказу Хамада сообщил, что первая ракета, вероятно, летела на высоте около 100 км и с дальностью 350 км, тогда как вторая имела расчетную высоту 50 км и дальность 800 км, вероятно, летела по неправильной траектории.

Как пишет Reuters, многие из последних баллистических ракет малой дальности Северной Кореи предназначены для полета по более низкой, наклонной траектории и потенциального маневрирования, что затрудняет усилия по их обнаружению и перехвату.

Южнокорейское командование вооруженных сил заявило, что ракеты были запущены из окрестностей северокорейской столицы Пхеньяна.

Напомним, утром 4 октября Северная Корея впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над Японией, что вызвало сигнал тревоги и временную приостановку движения поездов на севере Японии.

Ракета, судя по всему, пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

В Токио заявили, что ее дальность достигла 4600 км – возможно, самое большое расстояние, пройденное во время северокорейского испытательного полета.

После действий КНДР США и Южная Корея отработали высокоточные бомбовые удары.