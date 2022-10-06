В освобожденном Лимане волонтеры спасли контуженого медведя

В частного зоопарка в освобождённом Лимане в Донецкой области эвакуировали медведя, получившего травмы во время российского обстрела.

Об этом сообщает «Гуманистическое движение за права животных UAnimals».

В пресс-службе организации подчеркнули, что оккупанты жестоко обошлись с большинством диких животных, которые там содержались, но медведь остался в живых.

«Хотя он в ужасном состоянии и контужен от снаряда, попавшего в дом, где он сидел. В трех метрах от его вольера все разрушено», - сказано в сообщении.

Сейчас команда волонтеров везет медведя в Центр спасения диких животных Натальи Поповой и UAnimals Центр спасения диких животных на лечение. Когда состояние медведя улучшится - зверь поедет на реабилитацию в Парк хищников Арден, в Хмельницкой области.

«Надеемся, что лечение медведя будет удачным и уже скоро он поправится!», - добавили UAnimals.

Напомним, как в Бахмуте волонтеры и военные спасли медведя, которого владелец бросил в клетке на произвол судьбы.