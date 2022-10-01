Командующий ВМС встретился с освобожденными из плена николаевскими морпехами и вручил награды

Вице-адмирал Алексей Неижпапа встретился с освобожденными из плена морскими пехотинцами 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

В настоящее время вернувшиеся из российских застенков морские пехотинцы получают надлежащую медицинскую помощь и реабилитацию в медицинских учреждениях страны. В одно из таких заведений прибыл командующий ВМС, чтобы пообщаться с военнослужащими и поздравить их с возвращением на родную землю.

Вице-адмирал поблагодарил украинских защитников за их мужество и верность украинским народам, пожелал как скорейшего выздоровления и вручил почетные награды за их личный вклад в нашу общую победу.

Напомним, что в Черниговской области 21 сентября прошел обмен пленными между Украиной и рф. Украина вернула домой 216 защитников «Азовстали».

Также напомним, как командиров «Азовстали» наградили званиями Героев Украины – среди них николаевец Сергей Волынский.