Оккупант просить мать делать все возможное, чтобы его родственник избежал мобилизации: «Вот пусть хоть что делает»

Российский военный с 73- бригады, который сейчас находится на Херсонском направлении просить мать любым способом помешать мобилизации родственника.
Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.
- Вы че как? Новости какие есть?
- Нет, все по-старому. Наши все дома сидят.
- А че, никого-ничего не забирают?
- Ой, почти всех смели.
- Да, конечно. В любом случае повестка, ни в коем случае не этот.. пусть там прячется, че хочет делает. Я тебе говорю: сюда чтобы не ехал! Вот пусть хоть чё делает.
- «Как я буду прятаться?».
- Ну как хочет, я не знаю, хоть страну меняет - без разницы! Сюда пускай не едет. На границе Грузии там черти-что твориться. Люди бегут, пусть любые выходы находит, чтобы сюда не ехал.
- Попробую еще раз. Может по здоровью что-нибудь найдет.
- Да, пусть думают сразу, заранее. Не когда уже время придет, а заранее.
- Поняла, поняла.
- У него по здоровью там тоже плохо: там и сердце у него, и печень. Так, что еще? Ну вроде все, мам. Ну живой-здоровый. Эти три дня вообще тяжелые были. Да, че-то вообще озверели, че творят, не буду подробности рассказывать. Раненых много. До этого вообще каждый день пачками вывозили. Сейчас в окопах в основном сидим. Ручку.. вот записывай: Берислав, Херсонская область, мы, 72-бригада, пиши, при командированные к 69-й бригаде. Позади нас деревня Красносельское. Мы на передке 1,5 км у нас. Напиши позывной «Батыр», а вот у командира «Дон» - вот через него они меня найдут.
Напомним, что ранее оккупант рассказал про «бавовну» в Крыму, о которой «молчит путин» и мифический голод в Европе.