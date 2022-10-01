Украинские пограничники показали, как начиналось освобождение Харьковщины

Пограничники показали, как в сентябре силы обороны вернули под контроль Украины тысячи квадратных километров территорий в Харьковской области, почти полностью освободив область от российской оккупации.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

С первых дней участие в операции принимали и подразделения пограничников. Задачей части бойцов была аэроразведка и корректировка огня украинской артиллерии, что было очень важно на начальном этапе контрнаступления.

- Тут столкнулась и старая, и новая школа войны. Мы понимали, что мы принимаем участие в чем-то невероятном, - говорит украинский защитник.

В видео показаны кадры проведения аэроразведки, во время которой можно видеть старые позиции противника вдоль лесополосы. По словам украинского пограничника, «оккупантам нужно отдать должное»: они прошли инженерную подготовку и качественно оборудовали блиндажи и окопы, которые смогли бы помочь сохранить жизнь при артиллерийском обстреле.

- В момент, когда «сливалась» информация о нашем вероятном наступлении, они доставали минометы и пулеметы и пытались «отрабатывать» посадку, в которой уже находились мы.

Напомним, как украинский военный летчик создал видео боевой работы истребителя МиГ-29.

