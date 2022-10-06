Семьям мобилизованных бурятов обещают дрова, но их дадут не всем

В Бурятии пообещали выдать 10-20 кубов дров семьи, если один из членов мобилизован на войну против Украины. Однако на такой «подарок» могут рассчитывать не все, а только жены, одинокие матери и пожилые родители (старше 60 лет) призванных на «СВО».

Об этом сообщают местные СМИ, передает «Обозреватель».

Для организации процесса в каждом районе республики и в Улан-Уде уже были созданы специальные комиссии. Близкие мобилизованные должны подать заявку, после чего представители этих комиссий приедут в них.

На одну семью рассчитано до 10 кубометров дров, а людям, проживающим на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера – до 20 кубов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее поручил поддержать семьи мужчин, которых отправили на войну.

«Есть жизненные вопросы, требующие нашего совместного участия. В каждом районе вы своих знаете, знаете их семьи, кто в каком положении сейчас. Просьба обратить максимум внимания, чтобы помочь им с заготовкой дров и сена», – говорил он после визита к воинской части, дислоцирующейся в Кяхте.

Также Цыденов сказал, что «нужно ухаживать за домами», если отправленный на войну гражданин жил один.

Напомним, как в депрессивном российском регионе за мобилизованных мужчин семьям выдают по барану.