В украинской разведке считают, что «мобилизационная кампания» в оккупированном Севастополе наибольшее внимание уделяет водителям и трактористам

Об этом ГУР сообщает в своем Telegram.

В частности, в 1-й городской больнице повестки получили водители скорой помощи в полном составе. На винодельческом предприятии «Золотая балка» - 100% трактористов.

Мобилизированных размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты.

«За последнюю неделю сюда прибыло около 300 новобранцев. Мобилизированные проходят ускоренную базовую боевую подготовку под руководством инструкторов из 47 мотострелковой дивизии и 810 бригады. Наибольшее внимание уделяется подготовке экипажей БМП, БТР и РСЗО «Град». Образцы современной военной техники отсутствуют. Отдельно готовятся подразделения снайперов и саперов. Разрабатываются действия в составе БТГр и малыми группами», - добавили в ГУР.

Большинство личного состава – мужчины в возрасте «за 40». Среди них – участники русских войн в Ичкерии, несколько «афганцев». Значительная часть бывших военных ВСУ, которые после оккупации остались на территории Крыма.

Со стоянки долговременного хранения боевой техники 810-й бригады сняты с хранения все САУ 2С3 «Акация» и ЗСУ-23-4 «Шилка», которые удалось привести в минимальное рабочее состояние. Часть личного состава уже выехала в Донецкое и Херсонское направления.

Перед отправкой в ​​зону боевых действий с мобилизованными проводятся специальные занятия по «политической подготовке», на которых доносятся следующие тезисы:

- украинское руководство уже давно получило и поделило средства на сдачу территорий;

– вам не придется участвовать в реальных боевых действиях, необходимо просто для вида пострелять;

- взрывы в Крыму согласованы с путиным, поэтому все под контролем;

– мы еще ничего не начинали;

– Китай скоро предоставит современные ракеты, которые будут сносить украинские города «под ноль», РФ свои ракеты пока бережет.

Напомним, что из россии за неделю мобилизации выехало больше мужчин, чем было отправлено на войну в феврале.