Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице

Нобелевскую премию по литературе 2022 года присудили французской писательнице Анне Эрно «за смелость и остроту, с которой она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти».

Об этом сообщает «Громадське».

Писательница последовательно и с разных точек зрения рассматривает жизнь, имеющую отличия в отношении пола, языка и класса.

«Она верит в освободительную силу писательства. Ее работа бескомпромиссна и написана простым и чистым языком», - отметили в Нобелевском комитете.

Эрно родилась в 1940 году в маленьком городке Ивето в Нормандии, где у ее родителей был продуктовый магазин и кафе. Окружение будущей писательницы было бедным, но амбициозным. Произведения Эрно автобиографичны: они освещают проблемы абортов, а также страстные романы француженки.

«Она говорила, что письмо – это политический акт, открывающий нам глаза на социальное неравенство. И для этого она использует язык как «нож», чтобы разорвать занавес воображения», - рассказывают о творчестве автора в Нобелевском комитете.

В этом году Польская академия наук выдвигала украинского писателя Сергея Жадана на Нобелевскую премию.