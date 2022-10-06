Станция переливания приглашает николаевцев сдавать кровь

В пятницу, 7 октября, Николаевская областная станция переливания приглашает доноров на сдачу крови.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Требуются доноры с группами I(+), II(+), I(-), II(-), III(-), IV(-). Также нужны тромбоциты III(-).

«Эти группы сейчас наиболее нужны, но доноров с другими группами и резусами там тоже обязательно примут», - добавили в сообщении.

Желающие могут прийти по адресу переулок Радио, 2 с 8:00 до 13:00. С собой необходимо иметь паспорт.

Напомним, что ранее Зеленский пообещал, что оккупантам ответят за удары по Николаеву.