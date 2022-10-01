Жительница Николаевщины рассказала историю спасения во время российского авиаудара

Жительница Николаевской области Татьяна Каленюк чудом осталась жива после удара российских вертолетов. Снаряд упал от нее на расстоянии 15 метров, а ом, где Татьяна и ее дети укрывались от войны, в результате этого удара был полностью разрушен.

Об этом сообщает «Настоящее время».

5 марта оккупанты обстреляли село Кашперо-Николаевку, куда Татьяна приехала с детьми, надеясь укрыться от войны. В тот день российские вертолеты разбомбили в селе несколько улиц.

Женщина вспоминает, что, увидев вертолеты, она успела спрятать в подвал двух маленьких дочерей, но сама в момент взрыва была во дворе.

«Я завела детей в подвал, он был отдельно в гараже. Сама успела выйти в хоздвор, и тут авиаудар. ​ Возле меня, в метрах 15 – ​это потом мне, когда я очнулась, мои родственники, которые там были, рассказали. Они все говорили: «Как? Как ты выжила?!» А я помню, что меня отбросило. А когда я очнулась, я не помню, когда я очнулась, – ​увидела, что дом просто по кирпичикам разрушен», - рассказывает Татьяна.

Дом снесло до фундамента, а гаражные ворота взрывной волной сорвало с петель, но дети Татьяны уцелели.

«Дети спросили меня: «Мама, что с тобой?" А я не поняла, о чем они. Я потом уже поняла: на мне вещи разорваны были, – ​рассказывает Каленюк. – ​Меня тогда контузило, я почти не видела».

Свою родственницу, в доме которой они жили, Татьяна лично откапывала из-под завалов.

«Потом следующий авиаудар был через дом. Там было прямое попадание, женщину убило насмерть сразу. А потом пару минут более-менее было вроде бы тихо. Но я ж говорю, я плохо слышала от контузии. Я начала звать тетю и услышала: «Таня, помоги», – ​вспоминает женщина. – ​И я ее разрыла».

Одна из стен дома обрушилась на припаркованную рядом машину. Она чудом не взорвалась:

«В ней был полный бак бензина и полный бак газа был. Как оно не взорвалось? Все были в шоке», – ​вспоминает Татьяна.

На этой машине спустя пару дней семья все-таки сумела выехать в Николаев. В автомобиле не осталось ни одного целого стекла, его двери не открывались. Но мотор все-таки работал, и машина ехала.

«Дети боялись туда садиться. Но мы их уговорили, что надо ехать, – ​вспоминает Татьяна. – ​Стекла пленкой перекрыли. Лобовое стекло муж тоже думал пленкой закрыть, но пленкой не пошло. Поэтому он оргстекло нашел и шуруповертом его прямо там закрепил».

В тот день российские вертолеты сровняли с землей несколько улиц Кашперо-Николаевки. Татьяна подчеркивает, что ни военных частей, ни стратегических объектов в селе не было. Вскоре после авианалета в село вошли оккупационные войска, начались грабежи и мародерство.

«Это геноцид. Мы это точно теперь понимаем. Но я до сих пор не понимаю их логики», – говорит Татьяна.

Через несколько недель семья все на той же разбитой машине перебралась из Николаева дальше на запад Украины, в Хмельницкий. И сама Татьяна, и ее дочери долго приходили в себя.

«Я почти не разговаривала. Такое вот было состояние: всего боишься. Дети тоже боялись шума, – ​рассказывает мать. – ​Когда мы уже выехали дальше, у меня дети спросили: «Мам, а мы на Украине?» Я говорю им: «Да». А они: «А здесь что, войны нет?». И я им говорю: «Война идет по всей Украине».

Сейчас Татьяна и ее дочери чувствуют себя лучше. Старшая плетет браслеты из сине-желтых ленточек, а собранные от их продажи деньги передает ВСУ.

«Мне на мороженое много денег не нужно. А вот ВСУ больше нужно, чтобы все-таки победить», – говорит девочка.

Отмечается, что родное село Татьяны, где до сих пор живут ее родители, постоянно находится под обстрелами. Уговорить родителей выехать ей пока не удалось.