Жители одного микрорайона Николаева до 7 октября будут без воды

Работники «Николаевводоканала» не успевают отремонтировать водопроводную сеть, поэтому жители микрорайона Лески временно будут без воды.

Об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что вода в кранах жителей микрорайона появится не раньше 13 часов 7 октября.

«Понимаем ваше возмущение, но наши бригады прилагают максимум усилий, чтобы сделать ремонт как можно скорее. Извиняемся за неудобства», - добавили в сообщении.

Напомним, что в Николаеве работают над тем, чтоб подать более качественную воду в систему отопления: «В октябре закончить работу реально».